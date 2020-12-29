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В Петербурге простились с блокадницей Ираидой Скрипачевой
Сегодня, 17:22
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nadezhda_sib

В Петербурге простились с блокадницей Ираидой Скрипачевой

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Общественному деятелю был 89 год, всю жизнь она прожила в Ленинграде-Петербурге.

В Петербурге простились с почётным президентом общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираидой Скрипачевой. Ветеран ушла из жизни 14-го января 2021-го года.

Отпевание Ираиды Борисовны Скрипачевой прошло в Спасо-Преображенском соборе 18-го января. Сегодня для города памятная дата — 78-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. 

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, своей энергией и неравнодушием основатель организации "Жители блокадного Ленинграда" скрепляла блокадное братство. 

Фото: vk.com/kspgovspb

Теги: жители блокадного ленинграда, ираида скрипачева, отпевание, прощание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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