В Петербурге простились с блокадницей Ираидой Скрипачевой

В Петербурге простились с почётным президентом общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираидой Скрипачевой. Ветеран ушла из жизни 14-го января 2021-го года.
Отпевание Ираиды Борисовны Скрипачевой прошло в Спасо-Преображенском соборе 18-го января. Сегодня для города памятная дата — 78-летие со дня прорыва блокады Ленинграда.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, своей энергией и неравнодушием основатель организации "Жители блокадного Ленинграда" скрепляла блокадное братство.
Фото: vk.com/kspgovspb
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