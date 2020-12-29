В Петербурге простились с блокадницей Ираидой Скрипачевой

Общественному деятелю был 89 год, всю жизнь она прожила в Ленинграде-Петербурге.

В Петербурге простились с почётным президентом общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираидой Скрипачевой. Ветеран ушла из жизни 14-го января 2021-го года. Отпевание Ираиды Борисовны Скрипачевой прошло в Спасо-Преображенском соборе 18-го января. Сегодня для города памятная дата — 78-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, своей энергией и неравнодушием основатель организации "Жители блокадного Ленинграда" скрепляла блокадное братство. Фото: vk.com/kspgovspb