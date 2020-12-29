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В Петербурге ушла из жизни создатель и председатель организации "Жители блокадного Ленинграда"
Сегодня, 13:12
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nadezhda_sib

В Петербурге ушла из жизни создатель и председатель организации "Жители блокадного Ленинграда"

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В Смольном отметили, что Ираида Борисовна была "душой и нравственным ориентиром" организации.

Сегодня, 14 января, из жизни ушла почетный председатель петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Борисовна Скрипачева. Об этом сообщила пресс-служба комитета по социальной политике города.

Общественному деятелю был 89 год. Она скончалась после тяжелой болезни. 

Ираида Скрипачева родилась 14 июня 1931-го года в Ленинграде. Там же она окончила школу и Ленинградский инженерно-экономический институт, прошла все 900 дней блокады.

Общественную деятельность по созданию блокадного движения начала в 1990-м году вместе с инициативной группой в Кировском районе. С 2003-го года стала председателем организации "Жители блокадного Ленинграда". 

Фото: vk.com/kspgovspb


 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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