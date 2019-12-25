В Петербурге прошла акция против закона о "наливайках"

Собравшиеся принесли с собой воздушные шары и свечи в бокалах.

Вечером в пятницу, 24 июля, на Малой Садовой улице в Петербурге прошел флешмоб #теряемкультуру в поддержку маленьких баров Северной столицы, которые ждет закрытие после вступления в силу так называемого закона о "наливайках". Фотографии с мероприятия появились в соцсетях. Собравшиеся принесли с собой воздушные шары и свечи в бокалах.

Напомним, с 1 января 2021 года в Петербурге вступает в силу закон, запрещающий торговать алкоголем в помещениях менее 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах.

Губернатор Петербурга поручил создать рабочую группу для решения вопроса о закрытии "наливаек". При этом Александр Беглов подписал закон о запрете продажа алкоголя в местах общественных питания с площадью менее 50 кв. метров. Губернатор обратил внимание на то, что профильные комитеты и рабочие органы парламента совместно с экспертами должны разработать дополнения, которые урегулируют деятельность "авторских баров".

Ранее Piter.TV пообщался с автором законопроекта, депутатом ЗакСа Петербурга Денисом Четырбоком. Подробности здесь.

Фото: Denis Lugovsky / Twitter