Губернатор Петербурга поручил создать рабочую группу для решения вопроса о закрытии "наливаек"

Закон вступит в силу с 1 января 2021-го года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажа алкоголя в местах общественных питания с площадью менее 50 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Градоначальник также обратил внимание на то, что профильные комитеты и рабочие органы парламента совместно с экспертами должны разработать дополнения, которые урегулируют деятельность "авторских баров". В связи с этим будет создана рабочая группа.

На одной чаше весов – спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой – интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства. отметил Беглов.

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, закрнопроект направлен прежде всего на те заведения, которые мешают петербуржцам. С "цивилизованными" заведениями ситуация иная, и поэтому ее стоит урегулировать на законодательном уровне.

Напомним, законопроект запрещает продажу алкогольной продукции в барах и ресторанах, у которых площадь менее 50 кв. метров. Многие бизнесмены выступили против такого решения. 8 июля инициативу одобрило Законодательное Собрание. Закон вступит в силу с 1 января 2020.

Ранее Piter.TV пообщался с автором законопроекта. Подробности здесь.

Фото: Piter.TV