"Метрострой" завершил проходку эскалаторного тоннеля станции "Юго-Западная"

Первое кольцо рабочие установили в прошлом сентябре.

В ночь на 9 июля петербургский "Метрострой" завершил проходку эскалаторного тоннеля станции "коричневой" ветки метро "Юго-Западная" или "Казаковская", согласно проекту. Об этом сообщили в официальной группе предприятия "ВКонтакте".

Последнее, 148 по счету чугунное кольцо установила бригада Павла Кузнецова, проходку осуществляли традиционно путем замораживания грунта и разработки породы с укладчика отбойными молотками. Первые кольца тоннеля установили в сентябре прошлого года, средним темпом установки колец оказалось одно кольцо за двое суток. В "Метрострое" отметили, что на пути у рабочих попадались крупные валуны, которые затормаживали работу.

На данный момент метростроевцы снимают замеры тоннеля, чтобы подтвердить соответствие параметров проекту, а в самом тоннеле чеканят швы и нагнетают раствор за обделку. Также работы идут в забое, где проходчики готовятся сооружать натяжную камеру.

Ранее мы сообщали, что с 13 июля метрополитен Петербурга возвращается к обычному режиму работы.

Видео: Метрострой СПб / YouTube

Фото: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"