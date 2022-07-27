В Петербурге прокуратура проводит проверку после избиения коня лопатой

Будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В Петербурге природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению из Сети, которое содержит видеоматериалы о жестоком обращении с животным. Об этом в среду, 27 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.

На кадрах видеозаписи избивают коня лопатой. Специалисты и сотрудники полиции выехали на место инцидента, чтобы провести проверку и узнать причину случившегося. Будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее мы писали, что свердловчанин рассказал о прежних нападениях коня, который затоптал мужчину в Верхней Салде.

Видео: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга