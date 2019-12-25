Свердловчанин рассказал о прежних нападениях коня, который затоптал мужчину в Верхней Салде

По словам жителей, мужчина психически болен, поэтому на жалобы не реагирует. Он избивает лошадь, и этим можно объяснить ее поведение.

Житель Верхней Салды Свердловской области рассказал о лошади, которая терроризирует округу и на днях затоптала мужчину. Об этом 1 июня сообщает телеканал "360".

Мужчина предполагает, что лошадь пугливая, "плохо у нее с психикой, это точно. Хозяина лошади я не знаю. Но соседи говорят, что он убил человека, и что он тоже психически нездоровый". В комментариях под видеозаписью, где лошадь напала на мужчину, жители пишут, что конь нападает уже не в первый раз. Жители Верхней Салды безрезультатно обращались в полицию и к хозяину лошади. По их словам, мужчина психически болен, поэтому на жалобы не реагирует. Он избивает лошадь, и этим можно объяснить ее поведение.

Горожане составили коллективную жалобу и начали собирать подписи.

Напомним, 29 мая в сети появилось видео, как на улице Урицкого мужчина сначала увел коня с грунтовой дороги, а после перешел на другую сторону. Лошадь догнала его и начала бить копытами. Мужчина пытался ее усмирить, но безуспешно. Его госпитализировали в реанимацию.

Ранее в больнице Святителя Луки восстановили нос мужчине, которого укусила лошадь. На углу Литейного и Белинского 9 декабря лошадь укусила мужчину, когда он кормил ее морковкой.

Фото: pexels