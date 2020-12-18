В больнице Святителя Луки восстановили нос мужчине, которого укусила лошадь

На углу Литейного и Белинского 9 декабря лошадь укусила мужчину, когда он кормил ее морковкой.

Василию, которому в декабре прошлого года лошадь откусила нос в Петербурге, утром 25 марта провели третью, заключительную операцию в клинической больнице Святителя Луки. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

На углу Литейного и Белинского 9 декабря 2020 года лошадь укусила мужчину, когда он кормил ее морковкой. Нос после данного происшествия практически ампутировали.

Воссоздал нос пострадавшему ведущий специалист в области отоларингологии Андрей Макаров. Он взял со лба вместе с волосами так называемый "индийский лоскут", сформировал кончик носа, уз ушной раковины взял хрящевой каркас. Новый нос прижился и его почти нельзя отличить от настоящего. Василию еще нужно долгое время наблюдаться, корректировать нос и делать лазерную шлифовку.

Видео: Piter.tv