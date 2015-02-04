В Петербурге прокуратура потребовала привести в порядок три станции метро

Также ГУП "Петербургский метрополитен" не выполнил свои обязательства по содержанию здания "Дом Е.С. и М. Б. Трофимовых".

Прокуратура метрополитена Петербурга обязала ГУП "Петербургский метрополитен" устранить нарушения, которые выявили в ходе проверки. Ее проводили сотрудники надзорного органа совместно со специалистами комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры города.

Так, выяснилось, что ГУП "Петербургский метрополитен" не выполнил свои обязательства по содержанию здания "Дом Е.С. и М. Б. Трофимовых", а также трёх станций метро первой линии: "Автово", "Нарвская" и "Балтийская". Более того, у компании не было разрешения на изменение облика "Дома дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества" и "Дома Струйских".

Отмечается, что предприятие уже принимает необходимые меры.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга заинтересовалась ДТП с участием маленького самокатчика и троллейбуса. Ребенок остался жив. Сейчас он находится в больнице.

Фото: Piter.tv

