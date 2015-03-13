Прокуратура Петербурга заинтересовалась ДТП с участием маленького самокатчика и троллейбуса

Ребенок остался жив. Сейчас он находится в больнице.

Стало известно, что прокуратура Петербурга взяла на контроль обстоятельства ДТП, в котором пострадал мальчик на электросамокате. Сейчас проводится проверка.Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне, 19 мая, на Большом проспекте П.С. троллейбус сбил ученика четвертого класса. Известно, что ребенок двигался на самокате по тротуару и выехал на проезжую часть.

Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове из окна выбросили самокат и ноутбук.

Фото: Piter.tv