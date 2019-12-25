Троллейбус сбил четвероклассника на самокате на Большом проспекте П.С.

Вечером 19 мая в Петроградском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал четвероклассник. Об этом стало известно Piter.tv.
Установлено, что на Большом проспекте П.С. водитель троллейбуса сбил школьника. Школьник двигался на самокате по тротуару и выехал на проезжую часть.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
Также в Адмиралтейском районе подростка заподозрили в краже электросамоката.
Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)
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