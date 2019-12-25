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Троллейбус сбил четвероклассника на самокате на Большом проспекте П.С.
Сегодня, 9:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Троллейбус сбил четвероклассника на самокате на Большом проспекте П.С.

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Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 19 мая в Петроградском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал четвероклассник. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что на Большом проспекте П.С. водитель троллейбуса сбил школьника. Школьник двигался на самокате по тротуару и выехал на проезжую часть.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Также в Адмиралтейском районе подростка заподозрили в краже электросамоката.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: самокат, троллейбус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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