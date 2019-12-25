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В Адмиралтейском районе подростка заподозрили в краже электросамоката
Сегодня, 9:22
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В Адмиралтейском районе подростка заподозрили в краже электросамоката

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Мальчик катался на угнанном транспорте.

На 8-й Красноармейской улице неизвестный угнал самокат, стоимость которого составляет 60 тыс. рублей. Двухколесный транспорт принадлежал 36-летнему менеджеру. Инцидент произошел в понедельник, 16 мая.

По информации Piter.tv, в краже подозревают 14-летнего школьника. "По горячим следам" его нашли сотрудники полиции. Мальчика задержали на переулке Лодыгина. Подросток катался на угнанном самокате. 

Полицейские начали проверку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове из окна выбросили самокат и ноутбук.

Фото: Piter.tv

Теги: 8-ая красноармейская улица, подросток, полиция, украли самокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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