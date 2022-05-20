На Васильевском острове из окна выбросили самокат и ноутбук

Упавшие вещи повредили припаркованный автомобиль.

На Васильевском острове неизвестные выбрасывали из окна тяжелые предметы, которые повредили припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Среди выброшенных вещей оказались самокат, ноутбук и другие вещи. Он упали на автомобиль Nissan Note и повредили его.

Из прохожих никто не пострадал. Владельцы автомобиля ищут виновных.

Ранее спасателям пришлось деблокировать двух пассажиров после ДТП под Тосно.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Наталья Малахова)