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Спасателям пришлось деблокировать двух пассажиров после ДТП под Тосно
Сегодня, 17:59
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Спасателям пришлось деблокировать двух пассажиров после ДТП под Тосно

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От полученных травм скончался один из пассажиров.

В воскресенье, 15 мая, в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. В поселке Ушаки лоб в лоб столкнулись Kia и Mitsubishi. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Спасателям удалось вытащить из японской иномарки одного из пострадавших пассажиров. Его доставили в больницу. Второй человек, находившийся в салоне автомобиля, погиб на месте ДТП. Его тело передали правоохранителям. 

На данный момент подробности случившегося уточняются. Началаь проверка.

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Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Теги: дтп под тосно, лобовое столкновение, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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