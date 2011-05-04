Спасателям пришлось деблокировать двух пассажиров после ДТП под Тосно

От полученных травм скончался один из пассажиров.

В воскресенье, 15 мая, в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. В поселке Ушаки лоб в лоб столкнулись Kia и Mitsubishi. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Спасателям удалось вытащить из японской иномарки одного из пострадавших пассажиров. Его доставили в больницу. Второй человек, находившийся в салоне автомобиля, погиб на месте ДТП. Его тело передали правоохранителям.

На данный момент подробности случившегося уточняются. Началаь проверка.

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Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти