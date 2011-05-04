В Кронштадте подростки оказались под завалами на стройке

Пострадавших доставили в больницу № 2 на Васильевском острове.

В Кронштадте спасатели вытащили из-под завалов на стройке двух детей. По информации Piter.tv, помощь врачей понадобилась подросткам 15-ти и 16-ти лет.

Инцидент произошел сегодня, 15 мая, на Цитадельском шоссе. Спасатели помогли пострадавшим выбраться и передали школьников медикам.

Экстремалов доставили в больницу № 2 на Васильевском острове. У обоих диагностировали черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Сизова правоохранители задержали выпившего подростка на каршеринге.

Фото: Piter.tv