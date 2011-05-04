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В Кронштадте подростки оказались под завалами на стройке
Сегодня, 17:35
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В Кронштадте подростки оказались под завалами на стройке

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Пострадавших доставили в больницу № 2 на Васильевском острове.

В Кронштадте спасатели вытащили из-под завалов на стройке двух детей. По информации Piter.tv, помощь врачей понадобилась подросткам 15-ти и 16-ти лет. 

Инцидент произошел сегодня, 15 мая, на Цитадельском шоссе. Спасатели помогли пострадавшим выбраться и передали школьников медикам. 

Экстремалов доставили в больницу № 2 на Васильевском острове. У обоих диагностировали черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Сизова правоохранители задержали выпившего подростка на каршеринге.

Фото: Piter.tv

Теги: дети под завалами, кронштадт, подростки, скорая, стройка, экстремалы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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