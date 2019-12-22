В Петербурге пройдет онлайн-акция "Цифровой диктант"

В Петербурге с 28 марта по 11 апреля пройдет акция "Цифровой Диктант", онлайн-проверка уровня компьютерной грамотности граждан. Любой пользователей сможет оценить свои навыки работы с гаджетами, знание правил виртуальной безопасности и культуры общения в сети, а также инновационных технологий.
Тестирование, которое организовали РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, можно пройти онлайн на сайте акции. Диктант состоит из четырех блоков, посвященных основам компьютерной грамотности, работе с интернетом, соцсетями и приложениями, кибербезопасности и технологиям соответственно. В этом году разработчики составили тесты для подростков, для взрослых и для детей от 7 до 13 лет, которые все более активно становятся пользователями сети. Как отметили организаторы, в минувшем году 79% россиян подверглись рискам в виртуальном мире, поэтому знания о сфере интернета жизненно полезны.
В минувшем году Петербург стал лучшим по результатам "Цифрового Диктанта" в России, участие в нем приняли почти 40 тысяч человек.
Тем временем, апрельский "Тотальный диктант" перенесли на осень из-за коронавируса и паники.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )