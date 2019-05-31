В акции участвовали почти 4 тысячи петербуржцев.

В пятницу, 31 мая, стало известно о том, что Петербург вошел в тройку лучших регионов по цифровой грамотности. Об этом информируют СМИ.

В диктанте приняли участие около 4 тысяч петербуржцев. Акция проходила в 57 городах России. По итогам проверки на цифровую грамотность Северная столица вошла в топ-3 регионов с самыми высокими показателям.

Известно, что диктант соcтоял из рех блоков. Первый был посвящен компьютерной грамотности, второй — работе в интернете, соцсетях и с приложениями, а третий проверял знания россиян в кибербезопасности.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург закупит 21 новый низкопольный трамвай

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