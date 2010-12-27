Петербург закупит 21 новый низкопольный трамвай

Это позволит увеличить эксплуатационную скорость на ряде маршрутов.

В Петербурге появится 21 новый низкопольный трехсекционный трамвай. Для этой цели будет увеличено финансирование СПб ГУП "Горэлектротранс". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Покупка новых трамваев позволит увеличить эксплуатационную скорость на некоторых маршрутах на 12 — 22 %. Это должно привести к увеличению пассажиропотока на 10 %. Планируется, что новые вагоны будут более безопасными и комфортными. На них смогут ездить маломобильные граждане.

Ранее мы писали, что из-за ПМЭФ в Пулково перенесут остановку автобусов.

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