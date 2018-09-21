  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге с 13 по 15 октября пройдёт Евразийский женский форум
Сегодня, 20:00
119
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с 13 по 15 октября пройдёт Евразийский женский форум

0 0

Участие в форуме примут представители 104 стран.

В Петербурге с 13 по 15 октября пройдет Третий Евразийский женский форум. Главная тема форума в этом году – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали организаторы форума. 

В этом году форум пройдет в онлайн-формате. На него приедут представители 104 стран. 

Мы были готовы к любым вариантам, но участницы форума предпочли личное общение. На сегодняшний день к нам готовы приехать и уже подали заявки на участие представители 104 стран. 

Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации, заместитель Председателя Организационного комитета форума и Председатель совета Евразийского женского форума

На одной площадке соберется огромное количество участников – главы парламентов и правительств, крупных международных организаций, представители делового сообщества, научного мира, общественных организаций, выдающиеся женщины. Карелова добавила, что "все меры антиковидной безопасности будут строго соблюдены".

Напомним, Евразийский женский форум ограничит движение в центре Петербурга.

Фото: Facebook / Евразийский Женский Форум

Теги: евразийский женский форум
Категории: Мировые новости, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии