В Петербурге проходит акция памяти Анны Политковской

К Соловецкому камню пришли несколько десятков человек.

Вечером в среду, 7 октября, у Соловецкого камня на Троицкой площади в Петербурге собрались несколько десятков горожан, которые пришли почтить память журналистки Анны Политковской. Мероприятие проходит в Северной столице каждый год. У мемориала проходят одиночные пикеты, цветы приносили в течение дня.

Напомним, журналистку убили 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. С 1998 года Анна Политковская была обозревателем в "Новой газете".

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Фото, видео: Piter.tv