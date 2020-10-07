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В Петербурге проходит акция памяти Анны Политковской

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К Соловецкому камню пришли несколько десятков человек.

Вечером в среду, 7 октября, у Соловецкого камня на Троицкой площади в Петербурге собрались несколько десятков горожан, которые пришли почтить память журналистки Анны Политковской. Мероприятие проходит в Северной столице каждый год. У мемориала проходят одиночные пикеты, цветы приносили в течение дня.

Напомним, журналистку убили 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. С 1998 года Анна Политковская была обозревателем в "Новой газете". 

Ранее мы сообщали, что инцидент со школьницей на Конной улице проверит городская прокуратура. В настоящее время ребенок госпитализирован.

Фото, видео: Piter.tv

Теги: акция памяти, петербург, политковская, соловецкий камень
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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