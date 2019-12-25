Инцидент со школьницей на Конной улице проверит городская прокуратура

В настоящее время ребенок госпитализирован.

Стало известно, что прокуратура Центрального района организовала проверку по сообщениям о получении 12-летней девочкой травм в результате падения с крыши дома на Конной улице металлической конструкции. Об этом 7 октября Piter.tv рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Представители ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего, а также проверят соблюдение требований федерального законодательства при осуществлении ремонтных работ на объекте. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В настоящее время ребенок госпитализирован.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Конной в Петербурге металлическая конструкция упала на девочку школьного возраста.

По словам очевидцев, рабочие уронили тяжёлую металлическую конструкцию с крыши на припаркованный рядом автомобиль Porsche. Конструкция отскочила от машины в группу проходивших мимо школьников и сильно ударила одну из девочек в возрасте 12 лет. Piter.tv показал фото и видео с места происшествия.

Фото: Piter.tv