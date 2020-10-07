На Конной улице на школьницу упала металлическая конструкция

За жизнь девочки борются врачи.

Днем в среду, 7 октября, стало известно, что возле дома №20/6 на улице Конной в Петербурге металлическая конструкция упала девочку школьного возраста. Видео поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

По словам очевидцев, рабочие уронили тяжёлую металлическую конструкцию с крыши на припаркованный рядом автомобиль Porsche. Конструкция отскочила от машины в группу проходивших мимо школьников и сильно ударила одну из девочек в возрасте 12 лет.

По предварительной информации, пострадавшая школьница осталась в сознании, но она не двигалась. На месте происшествия появились врачи скорой помощи.

Ранее мы сообщали о том, что жители дома 45 на Таврической улице недовольны реставрацией фасада. По их мнению, подрядчик вместо реконструкции исторической плитки нарисовал ее на части доходного дома Шульгина.

Фото, видео: Piter.tv