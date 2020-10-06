Жители дома Шульгина пожаловались на нарисованную плитку на фасаде

В доме 45 на Таврической улице проходит капитальный ремонт.

Жители дома 45 на Таврической улице недовольны реставрацией фасада. По их мнению, подрядчик вместо реконструкции исторической плитки нарисовал ее на части доходного дома Шульгина.

Мы читали документацию проектную, ожидали, что будет восстановление уникальной плитки, которая уложена на этом фасаде, плитка кабанчик, даже какая-то часть ее была заказана, мы видели эту плитку. Когда леса верхние были сняты, мы поняли, что плитка нарисована, просто восстановлен ее рисунок геометрический. Это безобразие. Ирена Поликарпова, собственница помещения на первом этаже

Жители предполагают, что у подрядчика не хватило денег из-за роста цены на плитку.

Насколько я понимаю, им не хватает денег. И самая главная претензия к тем, кто выше, тем, кто думает о том, как это все делать. Вообще давно пора сделать, чтобы решали мы, а не решал город, мы должны выбрать, что для нашего дома надо. Владимир Смаев, житель дома 45 на Таврической улице

Однако рабочие утверждают, что реставрация фасада еще не окончена. По их словам, строительные леса будут снова возведены для продолжения работ. Piter.TV отправил официальный запрос в Фонд капитального ремонта Петербурга.

Фото и видео: Piter.TV