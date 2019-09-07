У Соловецкого камня пройдет акция памяти Анны Политковской

Мероприятие проходит в Северной столице каждый год.

В среду, 7 октября, в Петербурге запланирована акция памяти журналистки Анны Политковской. Церемония возложения цветов у памятника жертвам репрессий (Соловецкий камень) в Петроградском районе запланирована на 19:30 часов движением "Весна".

При этом организаторы предлагают горожанам прийти в любое время. Мероприятие проходит в Северной столице каждый год.

Напомним, журналистку убили 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. С 1998 года Анна Политковская была обозревателем в "Новой газете".

Фото: Piter.tv (архив)