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У Соловецкого камня пройдет акция памяти Анны Политковской
Сегодня, 18:57
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У Соловецкого камня пройдет акция памяти Анны Политковской

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Мероприятие проходит в Северной столице каждый год.

В среду, 7 октября, в Петербурге запланирована акция памяти журналистки Анны Политковской. Церемония возложения цветов у памятника жертвам репрессий (Соловецкий камень) в Петроградском районе запланирована на 19:30 часов движением "Весна".

При этом организаторы предлагают горожанам прийти в любое время. Мероприятие проходит в Северной столице каждый год.

Напомним, журналистку убили 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. С 1998 года Анна Политковская была обозревателем в "Новой газете". 

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: акция памяти, политковская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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