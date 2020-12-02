В Бейруте прошла акция памяти о жертвах взрыва 4 августа 2020 года

Активисты требуют наказать виновных в трагедии.

Общественность Ливана провела траурное шествие в третью годовщину взрыва, произошедшего на территории морского порта в Бейруте. В акции приняли участие активисты, правозащитники, родственники и близкие пострадавших и погибших. Толпа собралась около казармы пожарной охраны в квартале Карантина возле эстакады, которая ведет в водную гавань города. Об этом рассказали с места событий журналисты информационного агентства ТАСС. В руках у митингующих были плакаты с фотографиями жертв трагедии, а также разрушенных зданий. В 18:07 часов вечера 4 августа по местному времени состоялась минута молчания, которая совпала с моментом взрыва, произошедшего три года назад.

За три года мы так и не смогли добиться, чтобы преступники были привлечены к ответственности. родственница ливанки Сахер Фарес

Напомним, что один из крупнейших неядерных взрывов в истории произошел 4 августа 2020 года. Мощность составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. В результате трагедии были опустошены несколько жилых кварталов. Жертвами признаны 280 человек, еще 6,5 тысяч человек получили ранения. Свыше 300 тысяч граждан остались без домов. В МВД Ливана упоминали о том, что причиной взрыва стало возгорание более 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, которая хранилась в складском помещении во время проведения сварочных работ.

Лавров: РФ передала Ливану спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута.

Фото и видео: Telegram / ТАСС