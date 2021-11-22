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Лавров: РФ передала Ливану спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута

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Данные снимки были сделаны в день трагедии.

Россия передала Ливану спутниковые снимки, которые связаны со взрывом порта Бейрута. Об этом в ходе пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, данные снимки были сделаны в день трагедии.

По просьбе ливанского правительства, мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки. Надеемся, они помогут в расследовании причин этого [взрыва в порту Бейрута] инцидента.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он добавил, что российская и ливанская стороны в ходе переговоров рассмотрели перспективы возможного участия экономических операторов РФ в восстановлении уничтоженной взрывом инфраструктуры в Бейруте.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута, по официальной версии властей, взорвались более 2,5 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще в 2014 году. В результате ЧП часть города была уничтожена, жертвами взрыва стали 219 человек, еще более шести тысяч пострадали, а около 300 тысяч жителей города остались без крыши над головой.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Ливане произошел крупный пожар.

Видео: МИД РФ

Теги: взрыв в бейруте, ливан, сергей лавров, спутниковые снимки
Категории: Новости России, Лента новостей,

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