На нефтеперерабатывающем заводе в Ливане вспыхнул крупный пожар

В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар. Об этом информирует местный телевизионный канал Al Jadeed.
Отмечается, что инцидент произошел на заводе "Аз-Захрани". Там загорелась одна из цистерн с бензолом. Из близлежащих районов начата эвакуация людей из-за угрозы взрыва. Специалисты заявляют, что угроза распространения огня на другие цистерны высока. В настоящее время пожарные пока не могут справиться с огнем.
Причины возникновения пожара не установлены.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге образовался смог, вследствие тления торфяника в одном из микрорайонов.
Видео: YouTube / AlHadath الحدث,الخاتون Al-khatun
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