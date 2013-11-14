На нефтеперерабатывающем заводе в Ливане вспыхнул крупный пожар

Из-за угрозы взрыва начата эвакуация людей из близлежащих районов.

В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар. Об этом информирует местный телевизионный канал Al Jadeed.

Отмечается, что инцидент произошел на заводе "Аз-Захрани". Там загорелась одна из цистерн с бензолом. Из близлежащих районов начата эвакуация людей из-за угрозы взрыва. Специалисты заявляют, что угроза распространения огня на другие цистерны высока. В настоящее время пожарные пока не могут справиться с огнем.

Причины возникновения пожара не установлены.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге образовался смог, вследствие тления торфяника в одном из микрорайонов.

Видео: YouTube / AlHadath الحدث,الخاتون Al-khatun