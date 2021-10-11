Екатеринбург накрыло смогом из-за тления торфяника

Жители города жалуются на дым и запах гари.

В Екатеринбурге образовался смог, вследствие тления торфяника в одном из микрорайонов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что на территории тления торфяника, который расположен в микрорайоне Солнечный, открытое горение не выявлено. Предположительно очаг расположен на большой глубине.

Для мониторинга ситуации сотрудники МЧС планируют задействовать специальные беспилотные летательные аппараты.

Ранее на Украине вспыхнул масштабный пожар на 4,5 га.

Видео: МЧС России, ВК/Типичный Екатеринбург