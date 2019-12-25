На Украине вспыхнул масштабный пожар на 4,5 га

Информации о причинах возгорания в Харьковской области нет.

На Украине вспыхнул масштабный пожар. Возгорания началось на территории Харьковской области в городе Балаклея. Об этом рассказали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности пламя затронуло территорию, превышающую 4,5 га на открытой местности. Существовал риск того, что огонь дойдет до находящихся поблизости жилых домов. В настоящее время пламя локализовано, но оно еще не полностью ликвидировано.

На месте инцидента работают три отделения экстренного ведомства вместе с автомобильными цистернами. Данный пожар для города не стал первым. В марте 2017 года в регионе произошел пожар на складе с боеприпасами. После этого сдетонировала взрывчатка.

Фото: Pixabay.com

