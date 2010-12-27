В Петербурге продолжают бороться с наледью на крышах

Более 300 крыш в центральных районах остаются потенциально опасными из-за обрушения льда.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко в минувшую субботу осмотрел состояния крыш более чес по 700 адресам города. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что на данный момент наледь присутствует более чем на 300 домах. Сложнее всего ситуация обстоит с уборкой кровель в Центральном районе. Бондаренко дал поручения для немедленного принятия необходимых мер по борьбе со льдом.

Из-за увеличенного количества пешеходов на выходных, большой упор сделали на уборку крыш в центральных районах Петербурга. Результаты уборки обязаны проверить Жилищный комитет и Государственная жилищная инспекция.

Чтобы избежать несчастных случаев, в городе было установлено 15 240 ограждений потенциально опасных зон, где возможно падение сосулек. Также 9 февраля на крышах города работало 1778 кровельщиков.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что с крыши петербургской психбольницы сорвался альпинист. В Петербурге бабушка отправилась кормить котов, но сосулька убила ее.