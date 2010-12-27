С крыши петербургской психбольницы сорвался альпинист

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В минувшую субботу в больницу был доставлен мужчина, упавший с крыши трехэтажной Психиатрической больницы имени П. П. Кащенко, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, инцидент произошел в Адмиралтейском районе Петербурна на Троицком проспекте в 16 часов. В результате падения с высоты пострадал 36-летний промышленный альпинист. Вероятно, он очищал крышу учреждения от снега.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой, переломами правой руки и правой ноги, костей таза и грудной клетки, кататравмой и с сотрясением мозга доставили в Мариинскую больницу. Состояние мужчины врачи оценивают, как крайне тяжелое.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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