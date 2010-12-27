Ночью на Маршала Жукова сгорела квартира

Очаг возгорания ликвидировали за полчаса.

В ночь на 11 февраля на Юго-Западе Санкт-Петербурга пожарные ликвидировали серьезное возгорание в квартире жилого дома.

Как сообщают очевидцы, огонь вспыхнул в многоэтажке на углу проспекта Маршала Жукова и Ветеранов. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, но пожар был такой силы, что справиться с ним удалось через полчаса.

Жители дома рассказали, что густой дым "выкурил" на улицу людей, живущих на несколько этажей выше.

В результате случившегося никто не пострадал. В квартире проживали супруги с двумя детьми, которые смогли сами покинуть квартиру.

Напомним, ранее Piter.tv cообщал, что появилось видео пожара квартиры на Васильевском острове.