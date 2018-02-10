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Появилось видео пожара квартиры на Васильевском острове

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В Петербурге в коммунальной квартире горела ванная комната.

В Санкт-Петербурге днем 10 февраля в доме на углу 8-й линии Васильевского острова и Большого проспекта произошел пожар. Об этом сообщили читатели Piter.tv и поделились видеозаписью с места случившегося.

Через некоторое время выяснилось, что по всей площади полыхала ванная в 8-и комнатной коммунальной квартире на третьем этаже. Информации о пострадавших в настоящее время не сообщается. Причина возгорания жилого помещения также неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео массовой драки на Думской.

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Теги: васильевский остров , новости спб , пожар , пожар спб , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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