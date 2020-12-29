В Петербурге продолжает снижаться количество заболевших учеников и учителей

Это позволило разрешить работать кружкам и секциям.

По данным на 22 января в школах Петербурга по болезни отсутствуют 978 детей и 632 педагога. Количество заболевших постепенно продолжает снижаться, заявили в пресс-службе комитета по образованию.

В связи с этим Роспотребнадзор разрешил открыть учреждения дополнительного образования. Они работали в дистанционном режиме на протяжении двух месяцев. С 23 января можно будет возобновить учебный процесс в очном формате при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что учителя могут пройти вакцинацию против коронавируса в первую очередь. Всего в городе сделали прививку более 30 тыс. человек.

Фото: pixabay.com