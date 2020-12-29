В Петербурге первую дозу вакцины получили более 30 тыс. человек

Каждый третий привитый от коронавируса является горожанином старше 60 лет.

В четверг, 21 января, вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что первую дозу вакцины от коронавируса в Петербурге получили более 30 тысяч горожан. Вторую дозу вакцины получили 5,3 тысяч человек.

Помимо прочего, каждый третий получивший прививку является петербуржцем старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Среди привившихся 30 159 жителей Петербурга – 4,4 тыс. медиков, 3,6 тыс. учителей, 827 социальных работников, 601 сотрудники силовиков, а также свыше 10 тыс. человек, старше 60 лет.

На данный момент в Петербурге функционируют 70 прививочных пунктов.

Ранее мы писали, что частные клиники Петербурга намерены делать прививку от коронавируса бесплатно.

Фото: Piter.TV