Частные клиники Петербурга намерены делать прививку от коронавируса бесплатно

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга напомнил, что

В четверг, 21 января, заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в новом выпуске программы "Петербург против коронавируса" рассказал, что к уже действующим 70 пунктам вакцинации от коронавируса вскоре добавят еще 50.

Отмечается, что 26 из этих пунктов будут частными, а два – федеральными. Одним из условий участия в вакцинировании частных клиник была бесплатная возможность поставить прививку. Таким образом, горожане смогут привиться от коронавируса бесплатно как в частных, так и в других учреждениях.

Помимо прочего, в скором времени начнут работу мобильные бригады, которые помогут проводить вакцинацию на предприятиях или ТЦ.

По словам Сараны, в обычной карете скорой помощи поставить прививку пока нельзя, поэтому "будем вакцинироваться на стационарных разрешенных объектах".

Ранее мы писали, что в Петербурге освободилось рекордное количество коек для коронавирусных пациентов.

Фото: Piter.TV