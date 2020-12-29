Частные клиники Петербурга намерены делать прививку от коронавируса бесплатно

В четверг, 21 января, заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в новом выпуске программы "Петербург против коронавируса" рассказал, что к уже действующим 70 пунктам вакцинации от коронавируса вскоре добавят еще 50.
Отмечается, что 26 из этих пунктов будут частными, а два – федеральными. Одним из условий участия в вакцинировании частных клиник была бесплатная возможность поставить прививку. Таким образом, горожане смогут привиться от коронавируса бесплатно как в частных, так и в других учреждениях.
Помимо прочего, в скором времени начнут работу мобильные бригады, которые помогут проводить вакцинацию на предприятиях или ТЦ.
По словам Сараны, в обычной карете скорой помощи поставить прививку пока нельзя, поэтому "будем вакцинироваться на стационарных разрешенных объектах".
Ранее мы писали, что в Петербурге освободилось рекордное количество коек для коронавирусных пациентов.
Фото: Piter.TV
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Очень хорошо, что бесплатно. А то обычно частные клиники цены задирают.