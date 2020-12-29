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Частные клиники Петербурга намерены делать прививку от коронавируса бесплатно
Сегодня, 20:17
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smirenny

Частные клиники Петербурга намерены делать прививку от коронавируса бесплатно

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Заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга напомнил, что

В четверг, 21 января, заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в новом выпуске программы "Петербург против коронавируса" рассказал, что к уже действующим 70 пунктам вакцинации от коронавируса вскоре добавят еще 50. 

Отмечается, что 26 из этих пунктов будут частными, а два – федеральными. Одним из условий участия в вакцинировании частных клиник была бесплатная возможность поставить прививку. Таким образом, горожане смогут привиться от коронавируса бесплатно как в частных, так и в других учреждениях. 

Помимо прочего, в скором времени начнут работу мобильные бригады, которые помогут проводить вакцинацию на предприятиях или ТЦ.

По словам Сараны, в обычной карете скорой помощи поставить прививку пока нельзя, поэтому "будем вакцинироваться на стационарных разрешенных объектах".

Ранее мы писали, что в Петербурге освободилось рекордное количество коек для коронавирусных пациентов.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, прививка от коронавируса, частные клиники спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Рахманова Эльнура
Сегодня 20:42

Очень хорошо, что бесплатно. А то обычно частные клиники цены задирают. 

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