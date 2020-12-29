В Петербурге освободилось рекордное количество коек для коронавирусных пациентов

В Петербурге свободно 26,8% коек для больных коронавирусом пациентов.

В четверг, 21 января, в Петербурге зафиксировали рекордное количество коек, освободившихся для коронавирусных пациентов. Такие данные приводит межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Так, на данный момент для ковид-пациентов и больных пневмонией развернули 12 488 койки в 25 стационарах города. Из них свободны 3 346, что составляет 26,8%. Всего в медицинских учреждениях лечение проходят 9 142 человека. 705 из них – в реанимации, 336 подключены к ИВЛ.

За неделю число госпитализаций сократилось на 10%, а еженедельный прирост составляет 8%.

Ранее мы писали, что в Петербурге не выявили повторных случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV