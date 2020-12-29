В Петербурге не выявили повторных случаев заражения коронавирусом

Если есть подозрение, то лучше сдать тест на антитела.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия рассказала о повторных случаях заражения коронавирусом в городе. Она заявила, что официально зарегистрированных в Северной столице пока не было.

Чтобы уверенно говорить о повторных случаях заболевания, нужно верифицировать каждый случай в отдельности. Заражение должно подтвердиться в ходе тщательных лабораторных исследований и заключения лечащего врача.

"Пока таких случаев в Петербурге не было", - отметила Чхинджерия.

При этом она посоветовала сдать тест на антитела, если есть какие-либо подозрения. Это стоит также сделать для того, чтобы решить – нужно прививаться от коронавируса или нет. Если антител нет, то прививку лучше сделать.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончались еще 79 человек.

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