В Петербурге не выявили повторных случаев заражения коронавирусом

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия рассказала о повторных случаях заражения коронавирусом в городе. Она заявила, что официально зарегистрированных в Северной столице пока не было.
Чтобы уверенно говорить о повторных случаях заболевания, нужно верифицировать каждый случай в отдельности. Заражение должно подтвердиться в ходе тщательных лабораторных исследований и заключения лечащего врача.
"Пока таких случаев в Петербурге не было", - отметила Чхинджерия.
При этом она посоветовала сдать тест на антитела, если есть какие-либо подозрения. Это стоит также сделать для того, чтобы решить – нужно прививаться от коронавируса или нет. Если антител нет, то прививку лучше сделать.
Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончались еще 79 человек.
Фото: pixabay.com
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