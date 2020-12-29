В Петербурге от коронавируса скончались еще 79 человек

Северная столица по-прежнему занимает первое место по числу летальных исходов за сутки.

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили еще 79 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от КОВИД за сутки Северная столица по-прежнему занимает первое место среди регионов РФ. На втором месте Москва, где за прошедшие 24 часа умерли еще 69 человек. В топ-5 также попали Московская область (39), Красноярский край (29) и Ростовская область (25).

В целом по России подтверждено еще 612 смертей от коронавируса. С начала пандемии жертвами КОВИД стали 67 832 человек, выздоровели – 3 054 218.

Ранее мы писали, что власти Петербурга не видят предпосылок для снятия коронавирусных ограничений.

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