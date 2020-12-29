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В Петербурге с 23 января к работе возвращаются учреждения дополнительного образования
Сегодня, 16:31
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nastya960

В Петербурге с 23 января к работе возвращаются учреждения дополнительного образования

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Все кружки вернуться к привычному режиму работы.

С 23 января в Петербурге к работе возвращаются все учреждения дополнительного образования. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Наверное, не было в последние два месяца более животрепещущей темы, как для детей, так и для родителей.

Ирина Потехина, вице-губернатор

Дворец творчества юных, Академия талантов, Цифровая академия и ещё более 50 городских и районных площадок дополнительного образования, кружки и секции, музыка и спорт – вся эта деятельность возвращается к привычному режиму работы.

Второй этап вакцинации от коронавируса прошли почти 1,5 тысячи учителей.

Фото: pixabay

Теги: ирина потехина, кружки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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