Петербургу остро не хватает специалистов в 20 ключевых отраслях экономики

Городские отрасли от строительства до педагогики столкнулись с кадровым дефицитом.

Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что в Санкт-Петербурге сразу двадцать крупных отраслей экономики испытывают нехватку квалифицированных работников. О дефиците кадров она рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что в Санкт-Петербурге наблюдается существенный дефицит кадров. По ее словам, в городе выделяется около двадцати крупных отраслей, на которых держится локальная экономика. Она уточнила, что потребность в работниках присутствует в сферах от машиностроения и строительной отрасли до гастрономии и педагогики.

Потехина отметила, что перечисленные направления находятся "в состоянии востребованности кадров" и испытывают устойчивый спрос на квалифицированных специалистов.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы назвали свой главный источник вдохновения в работе.

Фото: pxhere