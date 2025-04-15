В России выросло число работающих неполное время

В России по итогам 2025 года выросло число работающих неполную неделю. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад "Центробанка РФ.

Отмечается, что компании все чаще прибегают к практике частичной занятости, чтобы оптимизировать расходы. Такое ослабление дефицита кадров связывают с общим охлаждением спроса в экономике и оптимизацией бизнес-процессов. Кроме того, частичная занятость позволяет работодателям "быстро сократить издержки на фонд оплаты труда, не опасаясь проблем с наймом в перспективе, если ситуация в экономике изменится".

В докладе ЦБ уточняется, что в четвертом квартале 2025 года число сотрудников, работавших в режиме неполного рабочего времени или находящихся в простое, выросло на 9,9 % по сравнению со вторым кварталом и составило до примерно 1,6 млн человек. Также сообщается, что 64 % опрошенных компаний не планируют менять численность штата в 2026 году.

