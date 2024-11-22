В Петербурге обсудили перспективы эксперимента с востребованными профессиями

Проект хотят расширить на большее число регионов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина в эфире канала "Санкт-Петербург" рассказала о ходе эксперимента, посвящённого формированию перечня востребованных профессий.

По её словам, власти рассчитывают не только на продление проекта, но и на его закрепление в статусе постоянно действующего закона. При этом Потехина отметила, что охват в три региона недостаточен для объективной оценки ситуации на рынке труда и в системе образования.

"По отобранным в настоящий момент трём регионам, видно, какие мы разные, какой у нас разный запрос, какая у нас разная кадровая и образовательная ситуация. Поэтому, наверное, был бы смысл не просто продлить эксперимент, а расширить количество регионов, чтобы увидеть другую палитру". Ирина Потехина, вице-губернатор

Она уверена, что расширение числа участников позволит выработать более точные механизмы подготовки специалистов, востребованных экономикой, и создать долгосрочные решения для развития рынка труда.

Ранее сообщалось, что программисты заняли первое место в рейтинге престижных профессий по мнению петербуржцев.

Фото: Piter.TV