Петербург выстроил систему ранней профориентации для школьников

В школах Петербурга усилили подготовку по естественным и точным наукам.

Санкт-Петербург последовательно формирует систему ранней профессиональной ориентации, направленную на помощь школьникам в осознанном выборе будущей профессии. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов по итогам заседания Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина.

Губернатор отметил, что город делает ставку на раннее знакомство детей с инженерными, точными и естественными науками. По его словам, такие меры позволяют выстроить непрерывную образовательную траекторию от школы до профессионального образования и рынка труда. Для реализации этих задач в городе развивается специализированная инфраструктура. Около 600 школ Санкт-Петербурга оснащены современными лабораториями. Более 85 процентов учащихся имеют доступ к актуальным образовательным технологиям и оборудованию. В профориентационной работе задействованы почти 400 организаций.

Отдельно глава города сообщил о запуске новой программы раннего естественнонаучного образования. Программа начала действовать в 2025 году и ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного возраста. В рамках проекта уже закуплено современное оборудование для 100 детских садов и 144 школ Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного