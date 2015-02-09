Вице-губернатор Потехина извинилась за сбой в системе электронного дневника

Электронные дневники Петербурга восстановили работу после массового сбоя.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина принесла извинения родителям за проблемы в работе электронного дневника, которые возникли в сентябре при переходе на новую систему через регистрацию в "Госуслугах". Об этом она заявила в четверг, 25 сентября, в ходе прямой линии.

По словам Потехиной, сбои были вызваны необходимостью перепрошивки всех цифровых систем города и одновременно обработкой большого количества обращений. Сейчас работа электронных дневников нормализована, однако в отдельных школах могут оставаться единичные проблемы. Родителям рекомендовано обращаться к школьным IT-специалистам для их решения.

Вице-губернатор также подчеркнула, что переход на регистрацию через "Госуслуги" осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и направлен на упрощение взаимодействия родителей с образовательными учреждениями.

Ранее сообщалось, что школьная система Петербурга увеличилась на 25 тысяч учеников за год.

Фото: Фонд Росконгресс