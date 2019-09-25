За нарушение правил в охраняемых зонах предусмотрены штрафы от 3 до 4 тыс. рублей.

В Петербурге продлили противопожарный режим до 2 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже внес соответствующие изменения в постановление от 30.03.2020 №166 "Об установлении на территории Санкт‑Петербурга особого противопожарного режима". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в понедельник, 12 июля.

Таким образом, на территории лесопарковых зон и городских лесов запрещено разводить костры и мангалы, сжигать мусор, применять пиротехнические изделия и парковаться. За нарушение правил в охраняемых зонах предусмотрены штрафы от 3 до 4 тыс. рублей.

С 10 июля противопожарный режим действует также и в Ленобласти. Местным жителям и гостям запрещено посещать леса и лесные массивы. Не разрешается въезжать в них на транспортных средствах. Воспрещается использовать открытый огонь и разводить костры.

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