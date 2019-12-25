С 10 июля в Ленобласти запрещено посещать леса

В регионе вводится особый противопожарный режим.

В выходные, 10 и 11 июля, на территории Ленобласти воздух прогреется до +35 градусов. В связи с этим в регионе вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Местным жителям и гостям запрещено посещать леса и лесные массивы. Не разрешается въезжать в них на транспортных средствах. Воспрещается использовать открытый огонь и разводить костры.

Ранее на Piter.tv сообщили, что военные и пожарные несколько дней тушили возгорание под Сосновым Бором. Дым мешал движению машин.

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