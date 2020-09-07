Петербуржцев предупредили об угрозе пожаров на заповедных территориях

В Смольном напомнили о необходимости соблюдать правила посещения заповедных мест. Там запрещено разводить костры и мангалы, рубить деревья, мусорить и устраивать туристические стоянки, загрязнять природу и начинать строительство.

В субботу, 3 июля, петербуржцам напомнили, что на заповедных территориях Петербурга действует режим особой охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Смольном напомнили о необходимости соблюдать правила посещения заповедных мест. Там запрещено разводить костры и мангалы, рубить деревья, мусорить и устраивать туристические стоянки, загрязнять природу и начинать строительство. Также может быть ограничено движение автомобилей, передвижение на лодках, выгул домашних животных, нарушение тишины в период гнездования птиц.

За нарушение правил в охраняемых зонах предусмотрены штрафы от 3 до 4 тыс. рублей. Отметим, что до 12 июля в Петербурге действует противопожарный режим, ограничивающий посещение гражданами лесопарковых зон и городских лесов.

Напомним, в Петербурге 16 особо охраняемых природных территорий регионального значения – это 9 государственных природных заказников и 7 памятников природы.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье петербуржцев ждет жаркий день без осадков.

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