В Петербурге признали храм незаконной постройкой и захотели его снести

Постановлением суда православный объект подлежит демонтажу.

В Петербурге собираются сносить действующих храм в Озерках. Постройку признали незаконной. Об этом сообщило издание "НГ-Религии". Отметим, что жалобу на работу православного храма отправили в местную администрацию жители. Они возмутились тем, что звук колокола нарушает спокойствие. Чиновники проверили документацию и оказалось, что часовня не имеет соответствующих разрешений.

Отметим, что немногим ранее фирма-строитель обанкротилась. Предприниматель не успел передать права на пользование территорией и самим объектом петербургской епархии. Из-за этого сейчас объект числится как самострой. Однако на самом деле часовня-храм была создана еще в 2014 году с благословения митрополита Варсонофия.

Снос храма по решению суда - вещь экстраординарная. С другой стороны, если храм построен с нарушением закона, надо строго спрашивать с тех, кто допустил это и довел ситуацию до абсурда прокомментировал проблему Максим Резник

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что в храме на Васильевском острове обнаружили уникальную живопись.

Фото: Piter.tv

