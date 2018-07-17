Прихожане из Озерков недовольны возможным сносом храма

Петербуржцы расценивают действия властей как "экстремистские", и "разжигающие религиозную вражду".

Прихожане из района Озерки угрожают чиновникам из Смольного за возможность сноса храма Николая Чудотворца. В ближайшее время территория под храмом может перейти в руки другого собственника. У владельца может не возникнуть желания сохранять предыдущие постройки на земле. Подобные изменения некоторые православные петербуржцы района готовы расценивать как экстремистские действия.

В Госстройнадзора добавляют, что согласно документации храм является самостроем, поэтому должен быть демонтирован. Также земля принадлежит застройщику-банкроту. В октябре участок продадут за долги компании. Иск ведомства будет рассмотрен в Арбитражном суде первого октября.

Кроме храма сносу может подвергнуться и воскресная школа, которая также расположена на берегу Нижнего Суздальского озера. У обоих объектов нет разрешительной документации на строительство.

Ранее приходы возводились на государственной земле, а затем объекты дарили РПЦ. В данном случае применить схему не получится из-за того, что земля не принадлежит ни городу, ни федеральной инстанции. Застройщик уже около года числится банкротом. Он построил храм, но не передал его в руки РПЦ. Школу построили позже не средства прихожан, но тоже незаконно.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный предложил новый участок под церковь вместо парка Малиновка.

Фото: Piter.tv

